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«Манчестер Юнайтед» поборется с испанскими грандами за вингера «Баварии» слухи

25 Декабря 2021 • 17:54 Комментировать
Ньюкасл
...
Манчестер Юнайтед
27.12 23:00

Немецкая пресса еще несколько недель назад сообщила, что «Бавария» и вингер Кингсли Коман решили не продлевать сотрудничество. Мюнхенцы не сумели удовлетворить требования футболиста по новому контракту, поэтому согласись продать еще следующим летом, чтобы не отпускать бесплатно в 2023 году.

Ранее Комана активно сватали в «Реал» или «Барселону», но испанским грандам еще предстоит выдержать конкуренцию у «Манчестер Юнайтед», передает британский таблоид The Sun. Отмечается, что кандидатуру француза одобрил новоиспеченный главный тренер Ральф Рангник, который спустя полгода должен перейти на роль консультанта в клубе.

На данный момент трансфер Комана оценивается приблизительно в 55 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Юнайтед Кингсли Коман
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НЬЮКАСЛ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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