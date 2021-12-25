Немецкая пресса еще несколько недель назад сообщила, что «Бавария» и вингер Кингсли Коман решили не продлевать сотрудничество. Мюнхенцы не сумели удовлетворить требования футболиста по новому контракту, поэтому согласись продать еще следующим летом, чтобы не отпускать бесплатно в 2023 году.

Ранее Комана активно сватали в «Реал» или «Барселону», но испанским грандам еще предстоит выдержать конкуренцию у «Манчестер Юнайтед», передает британский таблоид The Sun. Отмечается, что кандидатуру француза одобрил новоиспеченный главный тренер Ральф Рангник, который спустя полгода должен перейти на роль консультанта в клубе.

На данный момент трансфер Комана оценивается приблизительно в 55 миллионов евро.