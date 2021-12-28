Левандовски мог оказаться в «Дженоа»

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски рассматривал предложение «Дженоа» в 2010 году. Об этом он заявил в Дубае во время вручения наград Globe Soccer Awards.

- У меня было предложение от «Дженоа» в прошлом, и я даже посетил его стадион для просмотра дерби с «Сампдорией», - заявил футболист, который в то время играл в «Лехе». - Тем не менее, я уже осознавал, что лучше стать игроком дортмундской «Боруссии», которая выступает в еврокубках.

- Мне нравится Италия, летом я там провел немало времени. Мне нравится и еда, и люди, посмотрим, что будет дальше, - добавил Левандовски.

Контракт поляка с «Баварией» рассчитан до 2023 года.