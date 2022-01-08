Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Мюллер подвёл итоги матча с гладбахской «Боруссией»

08 Января 2022 • 09:21 Комментировать
Бавария
1:2
Боруссия М
окончен

Старожил мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер высказался о поражении от менхенгладбахской «Боруссии» в матче 18-го тура немецкой Бундеслиги. Команда Юлиана Нагельсманна потерпела домашнее фиаско со счетом 1:2.

«Удача была на стороне соперника. Первая половина встречи выдалась очень странной. Гости забили свои мячи из ниоткуда. Мы очень пассивно действовали в обороне и часто теряли мяч. Несмотря на это, у нас было много моментов и три попадания в каркас ворот», - приводит слова Мюллера пресс-служба клуба.

По итогам 18 туров «Бавария» продолжает лидировать в Бундеслиге, имея в своем активе 43 балла.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Мюллер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
08.01  17:30 Байер Л ... Унион Берлин
08.01  17:30 Фрайбург ... Арминия
08.01  17:30 РБ Лейпциг ... Майнц
08.01  17:30 Гройтер Фюрт ... Штуттгарт 3.75 3.70 1.95
08.01  17:30 Хоффенхайм ... Аугсбург 1.60 4.30 5.30
08.01  20:30 Айнтрахт Фр ... Боруссия Д 3.50 3.75 2.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Января
09:21 · Германия. Бундеслига
Мюллер подвёл итоги матча с гладбахской «Боруссией»
09:16 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн: «Бавария» проиграла незаслуженно»
00:58 · Германия. Бундеслига
Томас Мюллер установил новый рекорд «Баварии» для полевых игроков
00:35 · Германия. Бундеслига
«Бавария» повторила собственный рекорд Бундеслиги
00:25 · Германия. Бундеслига
Уже не 0:5, но всё же: «Бавария» снова проиграла гладбахской «Боруссии» 2
00:23 · Германия. Бундеслига
Ваннер стал самым молодым дебютантом «Баварии» в истории Бундеслиги 2
07 Января
22:00 · Германия. Бундеслига
«Бавария» - «Боруссия» Мёнхенгладбах - 1:2 (закончен)
19:33 · Германия. Бундеслига
​Гендиректор «Боруссии»: «Будем стараться удержать Холанна летом, а зимой он точно не уйдёт»
13:40 · Германия. Бундеслига
Балаге рассказал, что нужно сделать «Барселоне» для трансфера Холанна
12:36 · Англия. Премьер-лига
Топ-клуб АПЛ намерен перехватить Холанна у испанских грандов 1
12:25 · Германия. Бундеслига
Коман не хочет покидать «Баварию»
06 Января
19:18 · Германия. Бундеслига
«Бавария» - «Боруссия» М: прогноз и ставка на матч чемпионата Германии – 7 января 2022
17:11 · Германия. Бундеслига
​Пёнтек прибыл на обследование перед трансфером в «Фиорентину»
13:07 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» готова предложить Холанну рекордный контракт 1
11:42 · Германия. Бундеслига
Хёнесс объяснил, почему дортмундская «Боруссия» не может конкурировать с «Баварией»
Все новости
Рекомендуем