Мюллер подвёл итоги матча с гладбахской «Боруссией»

Старожил мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер высказался о поражении от менхенгладбахской «Боруссии» в матче 18-го тура немецкой Бундеслиги. Команда Юлиана Нагельсманна потерпела домашнее фиаско со счетом 1:2.

«Удача была на стороне соперника. Первая половина встречи выдалась очень странной. Гости забили свои мячи из ниоткуда. Мы очень пассивно действовали в обороне и часто теряли мяч. Несмотря на это, у нас было много моментов и три попадания в каркас ворот», - приводит слова Мюллера пресс-служба клуба.

По итогам 18 туров «Бавария» продолжает лидировать в Бундеслиге, имея в своем активе 43 балла.