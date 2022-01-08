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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нагельсманн: «Бавария» проиграла незаслуженно»

08 Января 2022 • 09:16 Комментировать
Бавария
1:2
Боруссия М
окончен

Мюнхенская «Бавария» потерпела неожиданное поражение от гладбахской «Боруссии» (1:2) в домашнем матче 18-го тура Бундеслиги. Наставник хозяев Юлиан Нагельсманн пообщался с представителями СМИ после окончания встречи.

«Неудачи никогда не приносят радости, но мы были ближе к победе, чем соперник. То, как «Бавария» пропустила голы, можно назвать сумасшествием. Во второй половине команда отлично играла и создала множество голевых моментов. Мы незаслуженно проиграли», - цитирует тренера пресс-служба клуба.

Несмотря на неудачу, «Бавария» продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице чемпионата Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Боруссия Мёнхенгладбах Юлиан Нагельсманн
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