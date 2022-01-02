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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Нойер рассказал о своём состоянии после заражения коронавирусом

02 Января 2022 • 10:50 Комментировать
Бавария
...
Боруссия М
1.22 7.00 11.50
07.01 22:30

Мануэль Нойер стал одним из игроков «Баварии», которые сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию и отправились в изоляцию.

«Следующие несколько дней я проведу на карантине, потому что у меня положительный результат теста на COVID-19. Спасибо за ваши пожелания! Я в порядке, у меня только лёгкие симптомы», - написал Нойер на страничке в «Инстаграме».

Также Мануэль Нойер поздравил своих подписчиков с наступившим 2022 годом.

В сезоне 2021/2022 Мануэль Нойер провёл за «Баварию» 25 матчей в различных соревнованиях. В них страж ворот мюнхенской команды пропустил 25 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Мануэль Нойер
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БАВАРИЯ БОРУССИЯ М
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