Киммих избавился от последствий коронавируса и готов вернуться на футбольное поле

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих несколько недель был изолирован от команды в связи с положительным тестом на коронавирус. Примечательно, что к тому моменту игрок не был вакцинирован, из-за чего вызвал на родине огромный шквал критики в свой адрес.

Как сообщает местное издание Bild, уже сейчас состояние немца значительно улучшилось – он испытывал определенные трудности со здоровьем, которые были вызваны осложнениями после заражения COVID-19.

Отмечается, что теперь Киммиха не беспокоят проблемы с легкими, поэтому в скором времени стоит ожидать его возвращение на футбольное поле. Напомним, различные источники ранее писали о недовольстве футболиста тем, как в данной ситуации к его позиции отнеслись в «Баварии».