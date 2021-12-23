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Чемпионат Германии. Бундеслига

Киммих избавился от последствий коронавируса и готов вернуться на футбольное поле

23 Декабря 2021 • 20:27 Комментировать
Бавария
...
Боруссия М
07.01 22:30

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих несколько недель был изолирован от команды в связи с положительным тестом на коронавирус. Примечательно, что к тому моменту игрок не был вакцинирован, из-за чего вызвал на родине огромный шквал критики в свой адрес.

Как сообщает местное издание Bild, уже сейчас состояние немца значительно улучшилось – он испытывал определенные трудности со здоровьем, которые были вызваны осложнениями после заражения COVID-19.

Отмечается, что теперь Киммиха не беспокоят проблемы с легкими, поэтому в скором времени стоит ожидать его возвращение на футбольное поле. Напомним, различные источники ранее писали о недовольстве футболиста тем, как в данной ситуации к его позиции отнеслись в «Баварии».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Йозуа Киммих
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БАВАРИЯ БОРУССИЯ М
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