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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» объявила о вспышке коронавируса

01 Января 2022 • 20:31 Комментировать
Бавария
...
Боруссия М
1.22 7.00 11.50
07.01 22:30

Коронавирус продолжает выбивать из строя футболистов по всей Европы. Очередным клубом, который сообщил о вспышке заболеваемости COVID-19, стала мюнхенская «Бавария». Среди заболевших называются имена Мануэля Нойера, Омара Ричардса, Кингсли Комана и Корентена Толиссо, также есть инфицированные в тренерском штабе.

По данным клубного сайта, все заболевшие изолированы в домашних условиях, а запланированная на воскресенье тренировка отменена.

Первый матч 2022 года чемпионы Германии должны провести 7 января против «Боруссии» из Мёнхенгладбаха. После первого круга мюнхенцы лидируют с отрывом в 9 очков от второго места.

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Бавария коронавирус в Германии
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БАВАРИЯ БОРУССИЯ М
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