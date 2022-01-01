«Бавария» объявила о вспышке коронавируса

Коронавирус продолжает выбивать из строя футболистов по всей Европы. Очередным клубом, который сообщил о вспышке заболеваемости COVID-19, стала мюнхенская «Бавария». Среди заболевших называются имена Мануэля Нойера, Омара Ричардса, Кингсли Комана и Корентена Толиссо, также есть инфицированные в тренерском штабе.

По данным клубного сайта, все заболевшие изолированы в домашних условиях, а запланированная на воскресенье тренировка отменена.

Первый матч 2022 года чемпионы Германии должны провести 7 января против «Боруссии» из Мёнхенгладбаха. После первого круга мюнхенцы лидируют с отрывом в 9 очков от второго места.