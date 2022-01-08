Гнабри: «Бавария» заслужила минимум одно очко»

Атакующий полузащитник мюнхенской «Баварии» Серж Гнабри пообщался с представителями СМИ после поражения от менхенгладбахской «Боруссии» в матче 18-го тура Бундеслиги. Подопечные Юлиана Нагельсманна сенсационно уступили на домашнем стадионе со счетом 1:2.

«Бавария» заслужила минимум одно очко. Гости забили ответный гол, который возник из ниоткуда. Этот эпизод сбил наш настрой. Во второй половине встречи мы старались оказывать давление, но, к сожалению, так и не смогли отыграться», - передает слова Сержа пресс-служба мюнхенского клуба.

«Бавария» продолжает занимать первое место в турнирной таблице. Мюнхенцы опережают ближайшего преследователя на девять очков.