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Уже не 0:5, но всё же: «Бавария» снова проиграла гладбахской «Боруссии»

08 Января 2022 • 00:25 Комментировать
Бавария
1:2
Боруссия М
окончен

Не только «Реал» «остался в отпуске». Футболисты «Баварии» также неудачно вошли в 2022 год, проиграв дома «Боруссии» из Мёнхенгладбаха, которая становится неудобным соперником для чемпиона - 4 поединка без побед во всех очных противостояниях.

В дебюте Роберт Левандовски реализовал один из двух супермоментов. Неудачный вынос Йозуа Киммиха превратился в неожиданные 1:1 после удара Флориана Нойхауса, а Штефан Лайнер после углового забил второй мяч гостей. В концовке тайма соперники чудом не изменили счет на табло. Также отметим два попадания Левандовски в каркас ворот.

«Боруссия» снова обыграла «Баварию», пускай и не со счетом 5:0, и прервала затяжную серию неудач.

Протокол игры  
Бавария 1:2 Боруссия М
(1:0) Левандовски Роберт 18'    
    27' Нойхаус Флориан (1:1)
    31' Лайнер Штефан (1:2)
Ульрайх Свен Киммих Йозуа Павар Бенжамен Зюле Никлас Забитцер Марсель Рока Марк Мусиала Джамал Гнабри Серж Мюллер Томас Тильман Малик   75' (Lucas Copado (   75') Левандовски Роберт
Запасные: Лоуренс Джеймс Nemanja Motika Аррей-Мби Брайт Фелдан Николас Фрюхтль Кристиан Timo Kern
Зоммер Янн Гинтер Маттиас Эльведи Нико Янчке Тони   68' (Бейер Луис (   68') Лайнер Штефан   79' (Херрманн Патрик (   79') Крамер Кристоф   79' (Бенеш Ласло (   79') Нойхаус Флориан   67' (Плеа Алассан (   67') Коне Куадио Нец Лука Эмболо Брель Штиндль Ларс   78'
Запасные: Тюрам Маркус Носс Конор Вольф Ханнес Зиппель Тобиас Мюсель Торбен
07 января. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).

 

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Бавария Боруссия Мёнхенгладбах
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окончен Бавария 1:2 Боруссия М 2.60 3.65 2.50
08.01  17:30 Фрайбург ... Арминия
08.01  17:30 РБ Лейпциг ... Майнц
08.01  17:30 Гройтер Фюрт ... Штуттгарт 3.75 3.70 1.95
08.01  17:30 Байер Л ... Унион Берлин
08.01  17:30 Хоффенхайм ... Аугсбург 1.60 4.30 5.30
08.01  20:30 Айнтрахт Фр ... Боруссия Д 3.50 3.75 2.00
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