Уже не 0:5, но всё же: «Бавария» снова проиграла гладбахской «Боруссии»

Не только «Реал» «остался в отпуске». Футболисты «Баварии» также неудачно вошли в 2022 год, проиграв дома «Боруссии» из Мёнхенгладбаха, которая становится неудобным соперником для чемпиона - 4 поединка без побед во всех очных противостояниях.
В дебюте Роберт Левандовски реализовал один из двух супермоментов. Неудачный вынос Йозуа Киммиха превратился в неожиданные 1:1 после удара Флориана Нойхауса, а Штефан Лайнер после углового забил второй мяч гостей. В концовке тайма соперники чудом не изменили счет на табло. Также отметим два попадания Левандовски в каркас ворот.
«Боруссия» снова обыграла «Баварию», пускай и не со счетом 5:0, и прервала затяжную серию неудач.
Протокол игры
|Бавария
|1:2
|Боруссия М
|(1:0) Левандовски Роберт 18'
|27' Нойхаус Флориан (1:1)
|31' Лайнер Штефан (1:2)
Ульрайх Свен • Киммих Йозуа • Павар Бенжамен • Зюле Никлас • Забитцер Марсель • Рока Марк • Мусиала Джамал • Гнабри Серж • Мюллер Томас • Тильман Малик 75' ( Lucas Copado ( 75') • Левандовски Роберт
Запасные: Лоуренс Джеймс • Nemanja Motika • Аррей-Мби Брайт • Фелдан Николас • Фрюхтль Кристиан • Timo Kern
Зоммер Янн • Гинтер Маттиас • Эльведи Нико • Янчке Тони 68' ( Бейер Луис ( 68') • Лайнер Штефан 79' ( Херрманн Патрик ( 79') • Крамер Кристоф 79' ( Бенеш Ласло ( 79') • Нойхаус Флориан 67' ( Плеа Алассан ( 67') • Коне Куадио • Нец Лука • Эмболо Брель • Штиндль Ларс 78'
Запасные: Тюрам Маркус • Носс Конор • Вольф Ханнес • Зиппель Тобиас • Мюсель Торбен
07 января. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).
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