Уже не 0:5, но всё же: «Бавария» снова проиграла гладбахской «Боруссии»

Не только «Реал» «остался в отпуске». Футболисты «Баварии» также неудачно вошли в 2022 год, проиграв дома «Боруссии» из Мёнхенгладбаха, которая становится неудобным соперником для чемпиона - 4 поединка без побед во всех очных противостояниях.

В дебюте Роберт Левандовски реализовал один из двух супермоментов. Неудачный вынос Йозуа Киммиха превратился в неожиданные 1:1 после удара Флориана Нойхауса, а Штефан Лайнер после углового забил второй мяч гостей. В концовке тайма соперники чудом не изменили счет на табло. Также отметим два попадания Левандовски в каркас ворот.

«Боруссия» снова обыграла «Баварию», пускай и не со счетом 5:0, и прервала затяжную серию неудач.