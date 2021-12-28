Ранее появлялась информация, что ЦСКА испытывает предметный интерес к полузащитнику «Баварии» Микаэлю Кюизансу. Более того, стало известно, что московский клуб готов одобрить финансовые запросы немецкой стороны.

Согласно сведениям, предоставленными журналистами Foot Mercato, «армейцы» предложили за 22-летнего француза требуемые 10 миллионов евро. При этом, с такой же инициативой выступила и итальянская «Венеция».

По итогу, теперь все будет зависеть от самого футболиста – ему предстоит выбрать, перебираться ли в более слабый чемпионат и сражаться за еврокубки, или же отправиться в Италию и бороться за выживание.