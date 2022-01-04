«Бавария» потеряла двух защитников из-за коронавируса

Мюнхенская «Бавария» посредством официального клубного сайта отрапортовала о двух случаях заражения коронавирусной инфекцией. Положительные тесты сдали защитники Люка Эрнандес и Танги Ньянзу. Оба футболиста сейчас находятся на самоизоляции.

Отмечается, что сомнительные результаты тестирования у Лероя Сане, Йосипа Станишича и Дайо Упамекано.

Ближайший поединок подопечные Юлиана Нагельсманна проведут против гладбахской «Боруссии». Встреча запланирована на пятницу, 7 января.

После 17 туров чемпионата Германии мюнхенский клуб уверенно лидирует в таблице, опережая ближайшего преследователя на девять баллов.