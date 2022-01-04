«Бавария» потеряла двух защитников из-за коронавируса

Мюнхенская «Бавария» посредством официального клубного сайта отрапортовала о двух случаях заражения коронавирусной инфекцией. Положительные тесты сдали защитники Люка Эрнандес и Танги Ньянзу. Оба футболиста сейчас находятся на самоизоляции.
Отмечается, что сомнительные результаты тестирования у Лероя Сане, Йосипа Станишича и Дайо Упамекано.
Ближайший поединок подопечные Юлиана Нагельсманна проведут против гладбахской «Боруссии». Встреча запланирована на пятницу, 7 января.
После 17 туров чемпионата Германии мюнхенский клуб уверенно лидирует в таблице, опережая ближайшего преследователя на девять баллов.
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