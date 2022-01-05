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Ули Хёнесс: «Вижу Томаса Мюллера будущим президентом «Баварии»

05 Января 2022 • 23:42 Комментировать (1)
Бавария
...
Боруссия М
1.35 5.50 8.00
07.01 22:30

Руководитель «Баварии» Ули Хёнесс лестно отозвался о полузащитнике команды Томасе Мюллере. Чиновник похвалил игрока за человеческие качества, а также выразил надежду, что он продолжит свою деятельность в футбольной сфере и однажды займет одну из главных должностей в мюнхенском клубе.

«Я вижу Мюллера будущим президентом или генеральным директором «Баварии». Я бы доверил ему любую работу. Он интеллигентный, умный, хорошо разбирается в экономике», - приводит слова Хёнесса издание Abendzeitung Muenchen.

Уточним, что за «Баварию» Мюллер выступает уже больше 14 лет, являясь воспитанником клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Мюллер Ули Хенесс
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БАВАРИЯ БОРУССИЯ М
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
odessa83234
05 Января 2022 в 23:53
Как у кого, а у меня фамилия Мюллер вызывает ассоциации...
...
- Слоны идут на север!
Мюллер в ярости:
- СЛОНЫ ИДУТ НА ...! А Штирлиц живет этажем выше!
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