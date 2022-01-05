Ули Хёнесс: «Вижу Томаса Мюллера будущим президентом «Баварии»

Руководитель «Баварии» Ули Хёнесс лестно отозвался о полузащитнике команды Томасе Мюллере. Чиновник похвалил игрока за человеческие качества, а также выразил надежду, что он продолжит свою деятельность в футбольной сфере и однажды займет одну из главных должностей в мюнхенском клубе.

«Я вижу Мюллера будущим президентом или генеральным директором «Баварии». Я бы доверил ему любую работу. Он интеллигентный, умный, хорошо разбирается в экономике», - приводит слова Хёнесса издание Abendzeitung Muenchen.

Уточним, что за «Баварию» Мюллер выступает уже больше 14 лет, являясь воспитанником клуба.