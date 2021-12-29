Лидер «Боруссии» Мёнхенгладбах анонсировал свой уход из команды

Срок действия контракта защитника гладбахской «Боруссии» Маттиаса Гинтера истекает летом следующего года. Ранее интерес к нему проявляли сразу несколько топ-клубов Европы, в связи с чем он принял окончательное решение покинуть команду.

Немецкое издание Sport приводит слова футболиста, который анонсировал свой уход через шесть месяцев: «Я не буду продлевать соглашение с «Боруссией». Хочется начать новый этап в своей карьере. Все уже решено».

Уточним, что ранее Гинтера активно сватали в «Реал», «Интер» и «Ливерпуль». Пока остается неизвестным, готов ли какой-то из вышеперечисленных клубов уже в январе вступать в переговоры с игроком сборной Германии.