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Чемпионат Германии. Бундеслига

Лидер «Боруссии» Мёнхенгладбах анонсировал свой уход из команды

29 Декабря 2021 • 00:18 Комментировать
Бавария
...
Боруссия М
07.01 22:30

Срок действия контракта защитника гладбахской «Боруссии» Маттиаса Гинтера истекает летом следующего года. Ранее интерес к нему проявляли сразу несколько топ-клубов Европы, в связи с чем он принял окончательное решение покинуть команду.

Немецкое издание Sport приводит слова футболиста, который анонсировал свой уход через шесть месяцев: «Я не буду продлевать соглашение с «Боруссией». Хочется начать новый этап в своей карьере. Все уже решено».

Уточним, что ранее Гинтера активно сватали в «Реал», «Интер» и «Ливерпуль». Пока остается неизвестным, готов ли какой-то из вышеперечисленных клубов уже в январе вступать в переговоры с игроком сборной Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Мёнхенгладбах Маттиас Гинтер
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БАВАРИЯ БОРУССИЯ М
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