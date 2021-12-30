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Чемпионат Германии. Бундеслига

Левандовски – лучший спортсмен года по версии AIPS, Месси попал в тройку

30 Декабря 2021 • 17:48 Комментировать
Бавария
...
Боруссия М
1.22 7.00 11.50
07.01 22:30

Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) подвела собственные итоги года, объявив победителей в различных категориях. Обладателем приза в главной номинации стал нападающий «Баварии» Роберт Левандовски – его признали лучшим спортсменом по итогам по 2021 года.

Примечательно, что место в тройке нашлось еще одному футболисту, Лионелю Месси из «ПСЖ». Правда, он пропустил вперед новоиспеченного триумфатора сезона Формулы-1, Макса Ферстаппена.

Впрочем, аргентинец был назван лучшим спортсменом Северной и Южной Америки. Уточним, что в голосовании принимали участие исключительно представители AIPS.  

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Роберт Левандовски
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БАВАРИЯ БОРУССИЯ М
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