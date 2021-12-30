Левандовски – лучший спортсмен года по версии AIPS, Месси попал в тройку

Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) подвела собственные итоги года, объявив победителей в различных категориях. Обладателем приза в главной номинации стал нападающий «Баварии» Роберт Левандовски – его признали лучшим спортсменом по итогам по 2021 года.

Примечательно, что место в тройке нашлось еще одному футболисту, Лионелю Месси из «ПСЖ». Правда, он пропустил вперед новоиспеченного триумфатора сезона Формулы-1, Макса Ферстаппена.

Впрочем, аргентинец был назван лучшим спортсменом Северной и Южной Америки. Уточним, что в голосовании принимали участие исключительно представители AIPS.