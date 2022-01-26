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«Рубин» арендовал полузащитника ЦСКА официально

26 Января 2022 • 20:54 Комментировать
Спартак Москва
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ЦСКА Москва
2.50 3.25 2.90
26.02 19:00

Хавбек Константин Кучаев продолжит свою карьеру в казанском «Рубине», соглашение «Рубина» с ЦСКА оформлено до конца нынешнего сезона, сообщает официальный «Твиттер» казанского клуба. При этом за «Рубином» сохраняется право на выкуп 23-летнего футболиста в конце чемпионата. Кучаев регулярно появлялся на поле в матчах за ЦСКА в текущем сезоне, на его счету пятнадцать игр и даже один забитый мяч. Не так давно он продлил соглашение с ЦСКА до окончания сезона 2023/2024.

В стане «армейцев» Кучаев впервые появился в 2015 году, а с 2017 начал выступления за взрослую команду. В его активе - один матч за сборную страны, в ноябре 2020 года он вышел на замену в товарищеском матче с Молдавией.

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