Оказывается, подписание нового опорного полузащитника являлось одной из приоритетных целей московского ЦСКА на зимнее трансферное окно. «Армейцы» рассматривали сразу несколько вариантов, но в конечном итоге остановили свой выбор на хавбеке «Эвертона» Жане-Филиппе Гбамене, аренду которого уже практически согласовано.

Среди остальных кандидатов также числился представитель лондонского «Арсенала» и сборной Египта Мохамеда Эльнени. Российский клуб отправлял запрос в стан «канониров», но сторонам не удалось договориться, передает «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Эльнени крайне редко получает игровую практику, приняв участие лишь в десяти матчах за «Арсенал».