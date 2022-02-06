Мостовой не видит Рассказова в составе «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой считает, что во второй половине сезона «красно-белые» вряд ли будут выпускать на поле Николая Рассказова. По словам Мостового, слишком много просчетов было на совести защитника в первой части сезона, и руководству клуба пора принять серьезные меры по этому поводу. Мостовой предрек Рассказову невеселую футбольную судьбу Кутепова.

- Вряд ли Николай будет играть во второй части сезона после тех ошибок, которые он совершил в начале чемпионата. Кутепов уже четвертый год сидит в запасе и отдыхает. С Рассказовым может повториться такая же ситуация, - заявил Мостовой, слова которого приводит «РБ Спорт».

В январе Рассказову исполнилось 24 года, он вошел в систему «Спартака» в 2010 году, за взрослую команду играет с 2017 года, в период 2020-2021 сыграл шестнадцать матчей в тульском «Арсенале» на правах аренды.