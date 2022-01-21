Фанаты ЦСКА приняли решение бойкотировать предстоящие матчи РПЛ – «армейцы» не согласны с введением Fan ID

Активные болельщики московского ЦСКА объявили свою позицию в отношении нововведений, принятых недавно Государственной Думой РФ. Речь идет о законе про Fan ID – теперь каждый желающий посетить футбольные матчи РПЛ вынужден оформить специальный паспорт фаната.

Объединение «армейцев» подтвердило, что они будут бойкотировать предстоящие матчи своей команды в чемпионате, который возобновится в конце февраля.

«Фанатским коллективам ЦСКА не нужен Fan ID. Но последует ли категорический отказ от паспорта, сейчас неизвестно. Фанаты не знают, какой будет обстановка 1 июня и повлияют ли на ситуацию акции протестов», - приводит РИА слова представителя движения.