Легионеры ЦСКА отказывают возвращаться в Россию в связи с событиями на Украине

Иностранные футболисты московского ЦСКА отказываются возвращаться в Россию в связи с начатой военной операции российских войск на территории Украины. Об этом сообщает журналист Максим Фридман на своём телеграм-канале.

«Армейцы» пока что находятся на тренировочном сборе в Турции, но в ближайшее время должны вылететь в Москву. Кто именно отказывается лететь в Россию точно не сообщается, но это точно не новобранец ЦСКА Юсуф Язиджи.

«Кто именно отказывается возвращаться – неизвестно. Но вот Языджы, который в теории мог бы остаться у себя на родине, готов лететь в Москву. «Для Юсуфа это не проблема. Он поедет в Россию. Но я знаю, что другой иностранный игрок не хочет возвращаться в Москву», – заявил мне агент турка Чебеджы», – написал Фридман.