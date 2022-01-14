Червиченко высказался относительно будущего Бакаева

Андрей Червиченко, который ранее являлся президентом московского «Спартака», посоветовал полузащитнику «красно-белых» Зелимхану Бакаеву покинуть клуб как можно скорее.

«Думаю, что Бакаеву надо пробовать себя в другом клубе. Ему уже 25 лет, и в «Спартаке» не получается. Я бы на его месте не продлевал и ушел», – приводит слова экс-президента «Спартака» российское издание «РБ Спорт».

Отметим, что в этом сезоне РПЛ Бакаев провел за «Спартак» 16 матчей, в которых отметился тремя голевыми передачами. Ранее сообщалось, что в услугах полузащитника заинтересовано московское «Динамо».