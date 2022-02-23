Самые дорогие приобретения российских клубов зимой-2022

В России закрылось трансферное окно. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» называет самых дорогих футболистов, которых приобрели отечественные клубы. Все суммы указаны согласно данным портала transfermarkt.de.

Иван Сергеев

Куда: «Зенит»

Откуда: «Крылья Советов»

Стоимость: 2,15 млн евро

«Зенит» зимой сделал крупное приобретение на внутреннем рынке. Иван Сергеев два сезона подряд разрывал ФНЛ. В минувшем году он получил возможность дебютировать в элите в составе «Крыльев Советов». Первая половина сезона на уровне РПЛ у форварда получилась – Сергеев забивал и ассистировал партнёрам, получив даже вызов в сборную России.

«Зенит» искал нового нападающего с российским паспортом и сделал логичный выбор в пользу Сергеева. Форвард всей своей карьерой показывал, что растёт и прогрессирует, так что решение питерского клуба имеет все основания. Для самого Сергеева переход в «Зенит» – понятный шаг вперёд. Самарцы хоть и потеряли лидера, но здорово заработали. Главное теперь для волжан не вылететь из элиты, как это случилось два года назад после продажи Соболева. В целом трансфер выглядит понятным и удачным для всех сторон.

Марк Мампасси

Куда: «Локомотив»

Откуда: «Шахтёр» (Украина)

Стоимость: 3 млн евро

Пожалуй, это один из самых удивительных переходов зимы. Марку Мампасси 18 лет, на профессиональном уровне он заиграл лишь в прошлом году, проведя 22 матча за «Мариуполь» в чемпионате и кубке Украины. Однако этого хватило, чтобы «Локомотив» выложил за центрального защитника 3 миллиона евро. О Мампасси начали говорить осенью, когда ещё в клубе работал Ральф Рангник.

Мампасси может получить российское гражданство, но даже этот факт не помогает понять, почему «Локомотив» решил заплатить за него 3 миллиона евро. Очень интересно посмотреть, что теперь получится у этого защитника, но всё же трансфер вызывает слишком много вопросов.

Даниил Хлусевич

Куда: «Спартак»

Откуда: «Арсенал» Тула

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Стоимость: 3 млн евро

Об этом переходе было известно давно. Ещё осенью «Спартак» принял решение усилиться игроком правой бровки, который заигран за молодёжную сборную России. Хлусевич может сыграть и в обороне, и в атаке, и просто латераля. Ещё в Туле он выигрывал конкуренцию у Николая Рассказова, который ездил в «Арсенал» в аренду, теперь в «Спартаке» ему предстоит повторить этот трюк. Благодаря универсализму Хлусевича у Паоло Ваноли будут разные варианты на правом фланге.

Три миллиона евро, конечно, выглядят большой суммой. Однако лимит на россиян пока никто не отменял, и даже послабления в этой сфере не утверждены. Учитывая дефицит кадров в России, «Спартак» и решил сыграть на опережение, не дожидаясь зимы, когда на Хлусевича могли обратить внимание другие большие команды Премьер-лиги. Да и после Мампасси удивляться не приходится.

Вилсон Исидор

Куда: «Локомотив»

Откуда: «Монако» (Франция)

Стоимость: 3,5 млн евро

«Железнодорожники» зимой купили второго француза в пару к Бека-Бека. Теперь в Черкизове будет выступать нападающий Вилсон Исидор. Форварду 21 год, но о нём уже давно говорили и называли перспективным. Исидор по юношам забивал немало, играл за сборную Францию, но переход во взрослый футбол даётся с трудом. В Лиге 1 он провёл всего 5 матчей, но не забил ни разу.

Монегаски явно рады были избавиться от ненужного нападающего, что принесло им 3,5 миллиона евро. Насколько же Исидор станет укреплением «Локомотива», говорить сложно. У Исидора есть талант, но его одного мало. Конечно, Премьер-лига – это турнир более низкого уровня, чем Лига 1, но это вовсе не гарантирует успеха француза. Исидор – это явно продолжение стратегии Рангника, которая пока не внушает доверия.

Арсен Адамов

Куда: «Зенит»

Откуда: «Урал»

Стоимость: 5 млн евро

Несколько неожиданно самым дорогим российским футболистом этой зимы стал футболист, которого в общем пока немного знают. Об Арсене Адамове заговорили лишь этой осенью, когда Валерий Карпин вызвал защитника «Урала» в сборную России. Правда, пока Адамов не дебютировал за национальную команду.

Так или иначе, но защитника, который может сыграть в центре и на правом крае, звали к себе несколько клубов. В какой-то момент казалось, что Адамов продолжит карьеру в «Локомотиве», но «железнодорожники» так и не смогли договориться с «Уралом» о компенсации. «Зенит» же принял условия клуба из Екатеринбурга, и теперь 22-летний защитник будет выступать на берегах Невы.

Ян Кухта

Куда: «Локомотив»

Откуда: «Славия» (Чехия)

Стоимость: 5 млн евро

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«Локомотив» зимой серьёзно обновил линию нападения. «Железнодорожники» продали Фёдора Смолова, расторгли контракт с Зе Луишем, а кроме Исидора сделали ставку ещё и на Яна Кухту. Кроме того, чтобы заявить чеха, москвичи ещё продали Мурило, освободив легионерскую квоту. В общем, Кухта обязан дать результат, иначе возникнет много вопросов, зачем было предпринимать столько усилий.

При этом приобретение Кухты не выглядит очевидным. Форварду 25 лет, и у него пока всего 4 игры за сборную Чехии. За «Славию» в текущем сезоне в чемпионате Чехии он забил 9 голов в 16 матчах и вообще имеет статистику примерно по 0,5 мяча за поединок. Однако тут можно вспомнить Николая Комличенко, который в Чехии за более слабую команду забивал намного больше, а после возвращения в Россию перестал творить чудеса. Посмотрим, как пойдут дела у Кухты.

Эрик Ботхейм

Куда: «Краснодар»

Откуда: «Будё Глимт» (Норвегия)

Стоимость: 5 млн евро

«Краснодар» из-за травмы лишился Джона Кордобы на длительный срок и из-за этого был вынужден искать ему замену. «Быки» за 5 миллионов евро приобрели форварда «Будё Глимта» Эрика Ботхейма, который назабивал много голов в последнее время. В чемпионате Норвегии у него 15 голов в 30 матчах, добавим 7 мячей в 14 еврокубковых встречах, из которых 3 – в ворота «Ромы». На бумаге Ботхейм выглядит очень удачным вложением денежных средств.

Правда, есть подозрения, что «Краснодар» несколько переплатил за нападающего. Бюджет «Будё Глимта» составляет 3 миллиона евро, так что оффер «Краснодара» в Норвегии приняли с большим удовольствием. Кроме того, сам Ботхейм вроде не слишком хотел ехать в Россию, но и его убедил «жирный» контракт. Тем не менее Ботхейм может продолжать прогрессировать, и тогда у «Краснодара» будет шанс окупить его трансфер.

Хуниор Алонсо

Куда: «Краснодар»

Откуда: «Атлетико Минейро» (Бразилия)

Стоимость: 8 млн евро

Ещё одно крупное приобретение «Краснодара» призвано укрепить оборону. Центр защиты давно был болевой точкой «быков», и вот теперь южане, кажется, купили действительно стоящего исполнителя. Хуниор Алонсо провёл более 40 матчей за сборную Парагвая, выступал во Франции за «Лилль» и в Испании за «Сельту», а болельщики «Атлетико Минейро» с большой горечью прощались с Алонсо.

Алонсо должен укрепить оборону «Краснодара», и его покупка выглядит понятной и логичной. Смущает только возраст. В феврале парагвайцу исполнилось 29 лет, так что это решение выглядит скорее оперативным, чем тем, которое позволит чувствовать себя спокойно в течение многих лет. Через пару сезонов «быкам» придётся вновь думать о том, кто будет выступать в центре защиты.

Шамар Николсон

Куда: «Спартак»

Откуда: «Шарлеруа» (Бельгия)

Стоимость: 8 млн евро

Первым приобретением новой команды управленцев «Спартака» стал нападающий сборной Ямайки. «Спартак» за 8 миллионов евро выкупил Шамара Николсона у бельгийского «Шарлеруа». За первую часть сезона 24-летний форвард в 18 матчах забил 13 голов, что заслуживает уважения. По своим антропометрическим данным Николсон сразу вызывает сравнения с Зе Луишем, а это намекает на вероятность, что «красно-белые» теперь вновь будут порой играть за счёт длинных передач.

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Самое интересное, конечно, заключается в том, как вообще «Спартак» будет строить игру в атаке. Теперь у москвичей сразу два высоких нападающих и ещё ряд игроков, которые будут конкурировать за игровое время. Что касается Николсона, то он сам хочет уехать в более сильный чемпионат, и в этом смысле «Спартак» наверняка рассчитывает, что вложенные 8 миллионов будут приумножены через какое-то время, когда ямаец будет продан.

Юри Алберто

Куда: «Зенит»

Откуда: «Интернасьональ» (Бразилия)

Стоимость: 25 млн евро

Самым дорогим приобретением российских клубов этой зимой стал другой нападающий-легионер. «Зенит», расставшись с Сердаром Азмуном, подписал Юри Алберто, трансфер которого оценивается в 25 миллионов евро. 20-летний нападающий считается очень перспективным у себя в стране, и его подписание выглядит настоящим успехом для питерского клуба. Правда, пока за сборную Бразилии Алберто не дебютировал.

Алберто подписал контракт до лета 2027 года, что подчеркивает серьёзную ставку «Зенита» на бразильского нападающего. В подписании нападающего смущает один момент. В «Зените» теперь пять бразильцев, а такая колония не всегда бывает управляемой. Тем не менее это гипотетически, а на бумаге питерцы, кажется, подписали классного мастера, с чем команду можно поздравить.

Роман Андреев