По всей видимости, зимой московский ЦСКА планирует усилить атакующую линию команды. Такой информацией поделилась турецкая пресса, которая сватает в столичный клуб нападающего «Лацио» Ведата Мурики.

Согласно данным, предоставленным журналистом Эртаном Сузгуном, «армейцы» уже обратились к римлянам с официальным предложением по полноценному трансферу. Что касается самого Мурики, то представителю Косово все никак не удается выиграть конкуренцию у Чиро Иммобиле.

На счету 27-летнего форварда всего один гол в текущем сезоне в 12 матчах. Портал Transfermarkt оценивает потенциальную сделку в шесть миллионов евро.