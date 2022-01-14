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В ЦСКА сватают запасного нападающего «Лацио» слухи

14 Января 2022 • 20:53 Комментировать
Салернитана
...
Лацио
7.00 4.40 1.48
Через 21 ч. 31 мин.

По всей видимости, зимой московский ЦСКА планирует усилить атакующую линию команды. Такой информацией поделилась турецкая пресса, которая сватает в столичный клуб нападающего «Лацио» Ведата Мурики.

Согласно данным, предоставленным журналистом Эртаном Сузгуном, «армейцы» уже обратились к римлянам с официальным предложением по полноценному трансферу. Что касается самого Мурики, то представителю Косово все никак не удается выиграть конкуренцию у Чиро Иммобиле.

На счету 27-летнего форварда всего один гол в текущем сезоне в 12 матчах. Портал Transfermarkt оценивает потенциальную сделку в шесть миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио ЦСКА Москва Ведат Мурики
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САЛЕРНИТАНА ЛАЦИО
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