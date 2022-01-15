«Торино» усилился полузащитником «Лацио»

«Торино» взял в аренду полузащитника римского «Лацио» Мохамеда Фареса.
Срок аренды 25-летнего игрока сборной Алжира рассчитан до конца нынешнего сезона, сообщает официальный сайт «Торино».
| HIGHLIGHTS— Torino Football Club (@TorinoFC_1906) January 14, 2022
#SFT pic.twitter.com/bHRC1xQr4a
Напомним, что Мохамед Фарес способен закрыть всю левую бровку. В нынешнем сезоне он провёл за «Лацио» в Серии А девять матчей, забил два гола и отметился одной голевой передачей.
За сборную Алжира Мохамед Фарес выступает с октября 2017 года, за это время он провёл за национальную команду 12 матчей.
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