«Торино» усилился полузащитником «Лацио»

«Торино» взял в аренду полузащитника римского «Лацио» Мохамеда Фареса.

Срок аренды 25-летнего игрока сборной Алжира рассчитан до конца нынешнего сезона, сообщает официальный сайт «Торино».

Напомним, что Мохамед Фарес способен закрыть всю левую бровку. В нынешнем сезоне он провёл за «Лацио» в Серии А девять матчей, забил два гола и отметился одной голевой передачей.

За сборную Алжира Мохамед Фарес выступает с октября 2017 года, за это время он провёл за национальную команду 12 матчей.