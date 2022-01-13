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Чемпионат Италии. Серия А

У «Салернитаны» новый владелец, клуб остаётся без санкций

13 Января 2022 • 17:08 Комментировать
Салернитана
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Лацио
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15.01 20:00

Сага с угрозами от итальянских футбольных чиновников для «Салернитаны» подходит к концу.  

Днём 13 января в Салерно новый президент местного клуба Данило Иерволино подписал соглашение о приобретении полного пакета акций «Салернитаны».

После внесённого в прошлом году депозита в размере 500 тысяч евро, новоиспечённый владелец доплатил остальные 9,5 миллионов, предусмотренные в соглашении, став новым полноправным владельцем клуба. 

Напомним, что «Салернитана» рисковала получить санкции от Серии А, в связи с тем, что старый владелец был напрямую связан с президентом «Лацио» Клаудио Лотито.  

Клуб из Салерно мог быть исключён из итальянской элиты.

«Салернитана» идёт последней в Серии А, набрав 11 очков за 19 матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Салернитана
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