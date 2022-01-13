У «Салернитаны» новый владелец, клуб остаётся без санкций

Сага с угрозами от итальянских футбольных чиновников для «Салернитаны» подходит к концу.

Днём 13 января в Салерно новый президент местного клуба Данило Иерволино подписал соглашение о приобретении полного пакета акций «Салернитаны».

После внесённого в прошлом году депозита в размере 500 тысяч евро, новоиспечённый владелец доплатил остальные 9,5 миллионов, предусмотренные в соглашении, став новым полноправным владельцем клуба.

Напомним, что «Салернитана» рисковала получить санкции от Серии А, в связи с тем, что старый владелец был напрямую связан с президентом «Лацио» Клаудио Лотито.

Клуб из Салерно мог быть исключён из итальянской элиты.

«Салернитана» идёт последней в Серии А, набрав 11 очков за 19 матчей.