«Лацио» быстро одолел «Салернитану»

В матче «Салернитана» - «Лацио» всё было решено уже в дебюте. Форвард гостей Чиро Иммобиле оформил дубль в первой десятиминутке, а после перерыва Мануэль Лаццари сделал счет разгромным - 3:0. Римляне практически не расставались с мячом по ходу всего поединка и победили заслуженно.
«Лацио» вышел на чистое шестое место, его соперник - последний.
Протокол игры
|Салернитана
|0:3
|Лацио
|7' Иммобиле Чиро (0:1)
|10' Иммобиле Чиро (0:2)
|66' Лаццари Мануэль (0:3)
Белек Вид • Делли Карри Филиппо • Andrei Motoc • Весели Фредерик • Кечрида Вайди • Скьявоне Андреа • 41'Ди Таккио Франческо • Оби Джоэл 67' ( Руджери Маттео ( 67') • Раньери Лука 63' 77' ( Mario Perrone ( 77') • Бонаццоли Федерико • Гондо Седрик 82' ( Вергани Эдоардо ( 82')
Запасные: Гуерриери Гуидо • Lorenzo Cannavale • Руссо Алессандро
Стракоша Томас • Хюсай Эльсейд • Луис Фелипе 69' 83' ( Вавро Денис ( 83') • Патрик • Марушич Адам 59' ( Лукас Лейва ( 59') • Милинкович-Савич Сергей • Катальди Данило 28' 59' ( Лаццари Мануэль ( 59' ) • 66'Альберто Луис • Педро Родригес 40' ( Андерсон Фелипе ( 40') • Иммобиле Чиро • Дзакканьи Маттиа 83' ( Ромеро Лука ( 83')
Запасные: Рейна Пепе • Адамонис Марюс • Бертини Марко • Мурики Ведат • Romano Floriani • Моро Рауль
15 января. Стадион "Аречи".
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