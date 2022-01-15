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Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» быстро одолел «Салернитану»

15 Января 2022 • 21:54 Комментировать
Салернитана
0:3
Лацио
окончен

В матче «Салернитана» - «Лацио» всё было решено уже в дебюте. Форвард гостей Чиро Иммобиле оформил дубль в первой десятиминутке, а после перерыва Мануэль Лаццари сделал счет разгромным -  3:0. Римляне практически не расставались с мячом по ходу всего поединка и победили заслуженно.

«Лацио» вышел на чистое шестое место, его соперник - последний.

Протокол игры  
Салернитана 0:3 Лацио
    7' Иммобиле Чиро (0:1)
    10' Иммобиле Чиро (0:2)
    66' Лаццари Мануэль (0:3)
Белек Вид Делли Карри Филиппо Andrei Motoc Весели Фредерик Кечрида Вайди Скьявоне Андреа   41' Ди Таккио Франческо Оби Джоэл   67' (Руджери Маттео (   67') Раньери Лука   63'   77' (Mario Perrone (   77') Бонаццоли Федерико Гондо Седрик   82' (Вергани Эдоардо (   82')
Запасные: Гуерриери Гуидо Lorenzo Cannavale Руссо Алессандро
Стракоша Томас Хюсай Эльсейд Луис Фелипе   69'   83' (Вавро Денис (   83') Патрик Марушич Адам   59' (Лукас Лейва (   59') Милинкович-Савич Сергей Катальди Данило   28'   59' (Лаццари Мануэль (   59'   66') Альберто Луис Педро Родригес   40' (Андерсон Фелипе (   40') Иммобиле Чиро Дзакканьи Маттиа   83' (Ромеро Лука (   83')
Запасные: Рейна Пепе Адамонис Марюс Бертини Марко Мурики Ведат Romano Floriani Моро Рауль
15 января. Стадион "Аречи".

 

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Лацио Салернитана
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окончен Сампдория 1:2 Торино 3.05 3.25 2.45
окончен Салернитана 0:3 Лацио 8.70 5.10 1.37
15.01  22:45 Ювентус ... Удинезе 1.39 4.75 9.10
16.01  14:30 Сассуоло ... Верона 2.22 3.50 3.20
16.01  17:00 Венеция ... Эмполи 2.65 3.65 2.53
16.01  20:00 Рома ... Кальяри 1.37 5.00 8.80
16.01  22:45 Аталанта ... Интер Милан 3.05 3.75 2.30
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