«Лацио» быстро одолел «Салернитану»

В матче «Салернитана» - «Лацио» всё было решено уже в дебюте. Форвард гостей Чиро Иммобиле оформил дубль в первой десятиминутке, а после перерыва Мануэль Лаццари сделал счет разгромным - 3:0. Римляне практически не расставались с мячом по ходу всего поединка и победили заслуженно.

«Лацио» вышел на чистое шестое место, его соперник - последний.