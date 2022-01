Иммобиле забил 140-й гол в Серии А в футболке «Лацио»

Чиро Иммобиле подтверждает свою необычайную эффективность с тех пор, как он выступает за «Лацио». Перейдя туда в 2016 году, Чиро забил уже сто сорок голов в голубой футболке «орлов», и если рассматривать лишь этот отрезок (начиная с сезона 2016/2017), то Чиро занимает третье место в списке лучших бомбардиров пяти самых престижных европейских лиг.

Больше него за это время забили лишь поляк Роберт Левандовски из «Баварии» (179 голов) и Лео Месси (163 гола). Зато Иммобиле сравнялся с Криштиану Роналду - у того также 140 голов в общей сложности начиная с сезона 2016/2017.

140 - Goals in the Big-5 European Leagues since Ciro #Immobile joined Lazio (2016/17):



179 Robert Lewandowski

163 Lionel Messi

140 CIRO IMMOBILE

140 Cristiano Ronaldo



Royal.#SalernitanaLazio