Форвард Чиро Иммобиле забил свой уже 140-й гол в составе «Лацио» в Серии А, а его команда крупно выиграла у «Салернитаны» - 3:0. Довольный Чиро после матча пообщался с журналистами, заметив, что не особо любит отвечать своим критикам - дескать, за него лучше всего говорит его собственная статистика:- За меня говорят факты. Я чемпион Европы, забил два гола на турнире, в прошлом году выиграл «Золотую бутсу». Думаю, что все это говорит за меня красноречивее любых слов, - заявил Иммобиле, слова которого приводит TuttomercatoWEB.
Чиро Иммобиле ответил критикам: «За меня говорит моя статистика»
|Салернитана
|Лацио
окончен
Оценить новость
Бонусы букмекеров
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Новости
Сегодня, 16 Января
Рекомендуем
Бан пользователя