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Чемпионат Италии. Серия А

Чиро Иммобиле ответил критикам: «За меня говорит моя статистика»

16 Января 2022 • 00:40 Комментировать
Салернитана
0:3
Лацио
окончен

Форвард Чиро Иммобиле забил свой уже 140-й гол в составе «Лацио» в Серии А, а его команда крупно выиграла у «Салернитаны» - 3:0. Довольный Чиро после матча пообщался с журналистами, заметив, что не особо любит отвечать своим критикам - дескать, за него лучше всего говорит его собственная статистика:

 - За меня говорят факты. Я чемпион Европы, забил два гола на турнире, в прошлом году выиграл «Золотую бутсу». Думаю, что все это говорит за меня красноречивее любых слов, - заявил Иммобиле, слова которого приводит TuttomercatoWEB.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Чиро Иммобиле
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окончен Салернитана 0:3 Лацио 8.70 5.10 1.37
окончен Ювентус 2:0 Удинезе 1.14 7.20 29.00
16.01  14:30 Сассуоло ... Верона 2.22 3.50 3.20
16.01  17:00 Венеция ... Эмполи 2.65 3.65 2.53
16.01  20:00 Рома ... Кальяри 1.37 5.00 8.80
16.01  22:45 Аталанта ... Интер Милан 3.05 3.75 2.30
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