Чиро Иммобиле ответил критикам: «За меня говорит моя статистика»

Форвард Чиро Иммобиле забил свой уже 140-й гол в составе «Лацио» в Серии А, а его команда крупно выиграла у «Салернитаны» - 3:0. Довольный Чиро после матча пообщался с журналистами, заметив, что не особо любит отвечать своим критикам - дескать, за него лучше всего говорит его собственная статистика:

- За меня говорят факты. Я чемпион Европы, забил два гола на турнире, в прошлом году выиграл «Золотую бутсу». Думаю, что все это говорит за меня красноречивее любых слов, - заявил Иммобиле, слова которого приводит TuttomercatoWEB.