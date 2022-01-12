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Чемпионат Италии. Серия А

Брат Лукаку покинул «Лацио»

12 Января 2022 • 22:45 Комментировать
Салернитана
...
Лацио
7.00 4.40 1.48
15.01 20:00

Джордан Лукаку покинул римский «Лацио» после 5 с половиной лет пребывания в клубе и присоединился к «Виченце» из Серии B. Отметим, что бельгийский игрок потерял место в основе римского клуба еще в 2018 году.

Игрок провел за римский клуб 66 матчей в Серии А, в которых отметился одним забитым голом и пятью голевыми передачами. Сезон 2020/21 футболист провел в аренде за бельгийский «Антверпен», но даже там не смог закрепиться в основном составе, отличившись тремя ассистами в 22 встречах.

Джордан Лукаку является братом нападающего «Челси» Ромелу Лукаку, который недавно попал в скандал из-за интервью Sky Italia.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Джордан Лукаку
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САЛЕРНИТАНА ЛАЦИО
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