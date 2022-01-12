Брат Лукаку покинул «Лацио»

Джордан Лукаку покинул римский «Лацио» после 5 с половиной лет пребывания в клубе и присоединился к «Виченце» из Серии B. Отметим, что бельгийский игрок потерял место в основе римского клуба еще в 2018 году.

Игрок провел за римский клуб 66 матчей в Серии А, в которых отметился одним забитым голом и пятью голевыми передачами. Сезон 2020/21 футболист провел в аренде за бельгийский «Антверпен», но даже там не смог закрепиться в основном составе, отличившись тремя ассистами в 22 встречах.

Джордан Лукаку является братом нападающего «Челси» Ромелу Лукаку, который недавно попал в скандал из-за интервью Sky Italia.