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«Спартак» договорился о продлении сотрудничества с Литвиновым и Денисовым

07 Февраля 2022 • 22:18 Комментировать
Спартак Москва
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ЦСКА Москва
2.50 3.25 2.90
26.02 19:00

Московский «Спартак» занялся продлением трудовых договоров с самыми перспективными молодыми футболистами клуба. Так, «красно-белые» вскоре должны официально объявить о заключении новых соглашений с полузащитниками Русланом Литвиновым и Даниилом Денисовым.

Такая информация появилась в телеграм-канале «Ложа прессы». Отмечается, что оба игрока свяжут свое будущее со «Спартаком» до лета 2026 года.

20-летний Литвинов в текущем сезоне провел за столичный коллектив 13 поединков во всех турнирах, записав на свой счет два гола и одну результативную передачу. Что касается 19-летнего Денисова, то он всего два раза выходил на поле в составе взрослой команды «красно-белых».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руслан Литвинов Даниил Денисов
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СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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