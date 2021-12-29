Арустамян опроверг слухи о смене главного тренера в ЦСКА

В среду начала активно обсуждаться возможная смена главного тренера в московском ЦСКА – сообщалось, что в январе Алексея Березуцкого сменит экс-наставник «Локомотива» Марко Николич. Впрочем, эту информацию у себя в телеграм-канале опроверг журналист Нобель Арустамян.

Согласно предоставленным сведениям, руководство «армейцев» верит в Березуцкого и не затевает его увольнение.

«Этого не произойдет. Алексей Березуцкий продолжает оставаться главным тренером команды и будет готовить команду к весенней части сезона», - заверил Арустамян.

Он предположил, что услуги Николича могли предлагаться ЦСКА осенью, учитывая его опыт работы в местном чемпионате.