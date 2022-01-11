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Пономарёв: Как тренеры Березуцкие пока нулевые, они могут загубить ЦСКА эксклюзив

11 Января 2022 • 12:10 Комментировать
Спартак Москва
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ЦСКА Москва
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26.02 19:00

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о возвращении Василия Березуцкого в тренерский штаб «армейцев».

- Как вы отнеслись к возвращению в ЦСКА Василия Березуцкого, который работал помощником Ганчаренко?

- Отрицательно. Он что хочет просто так деньги получать и быть паркетным тренером? Если хочет быть настоящим тренером, надо самому брать команду. Возраст уже позволяет это сделать. Надо быть главным тренером, а уже потом приходить в команду. А так, они с братом просто загубят ЦСКА.

- Многие наоборот смотрят с энтузиазмом на тандем двух братьев – легенд клуба.

- Ну а что легенды? Надо повторить эту легендарность в работе на тренерском поприще. Пока Березуцкие – это легенды футбола, а не тренерства. А как наставники они пока никакие. Нулевые. Василию надо брать команду, набивать шишки, ругаться с судьями, налаживать отношения внутри команды. Только тогда он наберется опыта.

- Многие считают, что у Василия больше качеств, чтобы быть главным тренером, потому что он более эмоциональный и взрывной, а Алексей более спокойный.

- Согласен. Леша поспокойнее. Но может это и хорошо. Он переживает внутри себя, а потом все выдает на-гора.

- У кого из них больший тренерский потенциал?

- У Алексея. Он уже поработал в этой роли, все это знает. А Василий всегда был при ком-то. Это очень слабая позиция.

- Может так и нужно начинать тренерскую карьеру?

- Нет. Он уже был вторым тренером. Хватит уже. Надо было раньше уходить на самостоятельную работу. Возраст это позволяет. Но надо идти в какую-то другую команду, не в ЦСКА. Может быть, в клуб низшего уровня.

- Не думаете, что у братьев могут возникнуть сложности из-за того, что не будет субординации, и каждый захочет тянуть одело на себя?

- Конечно, такие сложности возможны. У каждого из них есть свое мнение и могут создаваться конфликтные ситуации.

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- Как оцените трансферную компанию ЦСКА этой зимой?

- Пока ничего хорошего не слышно. Медина? Это только на уровне слухов. Как будут официальные переходы, тогда посмотрим.

- Алексей Березуцкий сказал, что трех игроков будет достаточно для усиления. А вы как считаете?

- Я с этим согласен. Нужны новички в центральную зону, оборону и нападение. И тогда у ЦСКА будут хорошие шансы в весенней части сезона.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Василий Березуцкий Владимир Пономарёв
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