Потерпев неудачу продать полузащитника Йоррита Хендрикса в клуб МЛС пару недель назад, «Спартак» нашел еще один путь расставания с голландским футболистом. По всей видимости, именно он станет тем легионером, которого клуб вынужден продать в связи с лимитом.

Правда, пока речь идет только об арендном соглашении – к москвичам обратился «Фейеноорд», который заинтересован в оформлении сделки на полтора сезона. Согласно данным, предоставленным местным порталом «1908.nl», переговоры между сторонами пока находятся на начальном этапе.

Добавим, что Хендрикс не входил в планы прошлого тренерского штаба Руя Витории. Контракт хавбека со «Спартаком» истекает летом 2024 года.