Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» может избавиться от Хендрикса – в аренде игрока заинтересован «Фейеноорд» слухи

23 Января 2022 • 19:05 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
2.50 3.25 2.90
26.02 19:00

Потерпев неудачу продать полузащитника Йоррита Хендрикса в клуб МЛС пару недель назад, «Спартак» нашел еще один путь расставания с голландским футболистом. По всей видимости, именно он станет тем легионером, которого клуб вынужден продать в связи с лимитом.

Правда, пока речь идет только об арендном соглашении – к москвичам обратился «Фейеноорд», который заинтересован в оформлении сделки на полтора сезона. Согласно данным, предоставленным местным порталом «1908.nl», переговоры между сторонами пока находятся на начальном этапе.

Добавим, что Хендрикс не входил в планы прошлого тренерского штаба Руя Витории. Контракт хавбека со «Спартаком» истекает летом 2024 года.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Фейеноорд Йоррит Хендрикс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Января
20:38 · Россия. Премьер-лига
Червиченко предположил, почему Азмун решил покинуть «Зенит»
19:21 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Нечего бесплатно отпускать Азмуна, если «Байеру» он так нужен – деньги на бочку»
19:05 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» может избавиться от Хендрикса – в аренде игрока заинтересован «Фейеноорд» слухи
18:11 · Россия. Премьер-лига
Стали известны соперники «Динамо» на сборах в Турции
18:04 · Россия. Премьер-лига
Шикунов – о ситуации в «Зените»: «Уходит лидер сзади, уходит лидер впереди – это не совсем нормально»
17:13 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий оценил готовность новичка «Рубина» Лисаковича
17:06 · Россия. Премьер-лига
Каттани: Айртон интересен многим клубам, но «Спартак» не собирается его отпускать
17:01 · Россия. Премьер-лига
Биджиев: «Руди Фёллер прекрасно понимает, на что способен Азмун» эксклюзив
16:19 · Россия. Премьер-лига
Газзаев: «В «Локомотиве» проектом руководят аферисты»
15:51 · Россия. Премьер-лига
​Каттани: «Хотим построить «Спартак», который сможет быть на вершине не год-два, а десять» 5
14:56 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» предложил 20 млн евро за бразильского форварда слухи
14:48 · Россия. Премьер-лига
​Акинфеев: «Конечно, не скучал по Василию Березуцкому»
14:10 · Россия. Премьер-лига
​Скорее всего, Ракицкий уйдёт из «Зенита» - представитель игрока 1
12:56 · Россия. Премьер-лига
​Директор «Рубина» рассказал, вёл ли клуб переговоры с Дзюбой
12:49 · Россия. Премьер-лига
​В «Рубине» объяснили ситуацию со ссылкой Деспотовича в дубль
Все новости
Рекомендуем