Гайч останется в «Уэске» до конца сезона

По всей видимости, московскому ЦСКА так и не удалось пристроить нападающего Адольфо Гайча в аргентинском чемпионате. Переговоры велись с местными «Индепендьенте» и «Сан-Лоренсо», но, скорее всего, сделке не суждено было свершиться.

По информации Diario del Alto Aragon, форвард останется в «Уэске» до конца сезона, где он выступает на правах аренды. Напомним, что ранее испанский клуб изъявил свое желание досрочно расторгнуть арендное соглашение с ЦСКА.

Одной из причин срыва перехода в «Индепендьенте» журналист называют решение главного тренера команды, который заблокировал подписание Гайча.