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Гайч останется в «Уэске» до конца сезона

10 Февраля 2022 • 15:48 Комментировать
Спартак Москва
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ЦСКА Москва
2.45 3.30 2.90
26.02 19:00

По всей видимости, московскому ЦСКА так и не удалось пристроить нападающего Адольфо Гайча в аргентинском чемпионате. Переговоры велись с местными «Индепендьенте» и «Сан-Лоренсо», но, скорее всего, сделке не суждено было свершиться.

По информации Diario del Alto Aragon, форвард останется в «Уэске» до конца сезона, где он выступает на правах аренды. Напомним, что ранее испанский клуб изъявил свое желание досрочно расторгнуть арендное соглашение с ЦСКА.

Одной из причин срыва перехода в «Индепендьенте» журналист называют решение главного тренера команды, который заблокировал подписание Гайча.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Уэска Адольфо Гайч
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