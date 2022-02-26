Стали известны составы команд на матч «Спартак» – ЦСКА, который является центральным в рамках 19-го тура чемпионата России.
Состав «Спартака»: Селихов, Джикия, Жиго, Литвинов, Аиртон, Умяров, Мозес, Мартинс, Зобнин, Промес, Соболев
Состав ЦСКА: Акинфеев, Фукс, Бийол, Дивеев, Фернандес, Обляков, Гбамен, Медина, Карраскаль, Языджи и Заболотный.
Напомним, что встреча должна начаться в 19:00 по московскому времени. Отметим, что ЦСКА на текущий момент занимает в турнирной таблице четвёртую строчку (30 очков), а «Спартак» находится на девятом месте, в активе «красно-белых» 23 очка.
Прямая текстовая трансляция пройдёт на нашем сайте.
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