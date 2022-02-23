​Гендиректор ЦСКА прокомментировал введение санкций в отношении клуба

Новые санкции в отношении России зацепили футбольный клуб ЦСКА. Роман Бабаев, который занимает должность генерального директора «армейцев», дал комментарий на этот счёт.

По словам Бабаева, новость о введении санкций стала для клуба неожиданной. При этом клуб функционирует в прежнем режиме, а команда готовится к субботнему дерби против «Спартака».

«Наши юристы разбираются в ситуации. Мы будем отстаивать свои права, исходя из общепринятого тезиса, что «спорт должен находиться вне политики», - высказался Бабаев, чьи слова приводятся на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что после восемнадцати сыгранных туров ЦСКА располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата России.