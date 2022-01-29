«Может, под Крала очистили место»: Самедов отреагировал на потенциальный уход Понсе из «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов прокомментировал слухи о возможном уходе нападающего «красно-белых» Эсекеля Понсе в «Эльче». По словам эксперта, подобный расклад событий вполне понятен на фоне перебора футболистов атакующей линии в команде.

«Понсе — хороший игрок. Но «Спартак» уже взял нападающего Николсона из бельгийского чемпионата. Плюс есть Соболев. К тому же Ларсон может еще сыграть в оттяжке. Но, может, и под Крала очистили место. Насколько я видел, чех вернулся из «Вест Хема», где находился в аренде», - приводит слова Самедова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Алекс Крал недавно поприсутствовал в расположении столичного клуба на тренировочных сборах. Более того, чешский полузащитник дал интервью нескольким изданиям, поделившись мнением о выступлениях своей бывшей команды.