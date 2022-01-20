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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канделаки отреагировала на скандальную презентацию Язиджи в ЦСКА

20 Января 2022 • 22:17 Комментировать
Спартак Москва
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ЦСКА Москва
2.50 3.25 2.90
26.02 19:00

На днях московский ЦСКА попал в неприятную ситуацию – представляя новичка команды Юсуфа Язиджи, пресс-служба клуба опубликовала ролик с вымышленной перепиской с футболистом, в котором его уговаривают перебраться в стан «армейцев» сообщением: «Юсуф, это Россия. У нас есть много Наташ».

Своим мнением на этот счет поделилась заместитель гендиректора «Газпром-Медиа» Тина Канделаки. В своем телеграм-канале она написала следующее: «Мало кто знает, что ПФК ЦСКА безвозмездно предоставил женской команде и стадион, и базу для игр и тренировок. А задохнуться в праведном гневе и с дивана писать о том, как шутка потрясла до глубины души, – простое ханжество».

Напомним, что скандальный пост вскоре был удален, но новость об этом распространилась даже в зарубежной прессе.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Тина Канделаки Юсуф Язиджи
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СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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