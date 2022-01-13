Самедов поддержал решение Ещенко завершить карьеру

Бывший полузащитник «Спартака» и «Локомотива» Александр Самедов поддержал решение защитника Андрея Ещенко завершить карьеру в возрасте 37 лет. Отметим, что оба футболиста знают друг-друга по выступлениям за московский «Спартак».

«У него была отличная карьера. Наверное, он понял, что пришло время ее завершить», – цитирует Самедова ТАСС.

Напомним, что 13 января Андрей Ещенко объявил о завершении футбольной карьеры, после чего сразу же вошел в тренерский штаб московского «Спартака». В последнее время футболист выступал за вторую команду «Спартака», которая в текущий момент занимает 11-ю строчку в ФНЛ.