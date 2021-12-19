Баженов: Чтобы «Спартаку» бороться с «Зенитом», надо покупать такого уровня игроков, как у питерцев

Бывший футболист московского «Спартака» Никита Баженов поговорил касательно работы столичного клуба на трансферном рынке. Он заявил, что ждет от руководства новых подписаний в каждую из линий, называя это необходимым для борьбы в российской Премьер-лиги.

В частности, Баженов сравнил состав «красно-белых» с «Зенитом», отметив разницу исполнителей в классе.

«Нужно трезво смотреть на данную ситуацию. Если вы хотите бороться с «Зенитом» за чемпионство, то, конечно, нужно брать в команду такого уровня игроков как у них», - прокомментировал специалист в интервью «РБ Спорт».

Также он подчеркнул, что желательно давать шанс молодым футболистам и чаще подпускать их к основе.