Судя по всему, именно Йоррита Хендрикса «Спартак» надеялся продать зимой, чтобы освободить слот под еще одного иностранного футболиста. Впрочем, сделать это не удалось из-за желания самого голландца остаться в команде.

Такой информацией поделился «Спорт-Экспресс». Согласно источнику, новый спортивный директор Лука Каттани уже успел договориться с одним из представителей МЛС о трансфере Хендрикса, но сделка сорвалась в последний момент. Отмечается, что «красно-белые» могли выручить за хавбека около 800 тысяч евро.

К слову, в текущем сезоне Хендрикс не является ключевой фигурой в составе «Спартака» - на его счету всего 11 сыгранных поединков во всех турнирах.