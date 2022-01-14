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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартаку» не удалось продать Хендрикса в МЛС – игрок отказался уходить из клуба слухи

14 Января 2022 • 21:14 Комментировать (1)
Спартак Москва
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ЦСКА Москва
2.50 3.25 2.90
26.02 19:00

Судя по всему, именно Йоррита Хендрикса «Спартак» надеялся продать зимой, чтобы освободить слот под еще одного иностранного футболиста. Впрочем, сделать это не удалось из-за желания самого голландца остаться в команде.

Такой информацией поделился «Спорт-Экспресс». Согласно источнику, новый спортивный директор Лука Каттани уже успел договориться с одним из представителей МЛС о трансфере Хендрикса, но сделка сорвалась в последний момент. Отмечается, что «красно-белые» могли выручить за хавбека около 800 тысяч евро.

К слову, в текущем сезоне Хендрикс не является ключевой фигурой в составе «Спартака» - на его счету всего 11 сыгранных поединков во всех турнирах.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Йоррит Хендрикс
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СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
alexniko77
14 Января 2022 в 21:28
предлагаю федуну продать спам в млс целиком и тогда никакой хитро.опый иоррит не отвертится, заодно и сбагрит этот хлам из страны...
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