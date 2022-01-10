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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Березуцкий готов к тому, что ЦСКА найдет другого тренера

10 Января 2022 • 14:37 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
2.50 3.25 2.90
26.02 19:00

Алексей Березуцкий, который с июня 2021 года является главным тренером московского ЦСКА, выразил готовность уступить свое место более качественному специалисту.

В интервью журналисту Нобелю Арустамяну экс-защитник сборной России открыто заявил: «Как только ЦСКА найдет хорошего, качественного тренера, без каких-либо вопросов может произойти легкий change. Этой зимой? Я не знаю, идет ли этот процесс сейчас. Зачем мне интересоваться?».

Отметим, что на данный момент ЦСКА под руководством Березуцкого идет на 4-м месте в РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на 8 очков. Первым официальным матчем для «армейцев» после зимней паузы станет московское дерби против «Спартака».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Алексей Березуцкий РПЛ
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СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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