Березуцкий готов к тому, что ЦСКА найдет другого тренера

Алексей Березуцкий, который с июня 2021 года является главным тренером московского ЦСКА, выразил готовность уступить свое место более качественному специалисту.

В интервью журналисту Нобелю Арустамяну экс-защитник сборной России открыто заявил: «Как только ЦСКА найдет хорошего, качественного тренера, без каких-либо вопросов может произойти легкий change. Этой зимой? Я не знаю, идет ли этот процесс сейчас. Зачем мне интересоваться?».

Отметим, что на данный момент ЦСКА под руководством Березуцкого идет на 4-м месте в РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на 8 очков. Первым официальным матчем для «армейцев» после зимней паузы станет московское дерби против «Спартака».