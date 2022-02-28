Кавазашвили призвал «Спартак» к массовой кадровой чистке, назвав только трёх игроков, которые точно надо сохранить

Бывший вратарь московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что руководство «красно-белых» должно затеять массовую кадровую чистку состава первой команды.

Кавазашвили остался очень недовольным домашним матчем «Спартака» против ЦСКА (0:2), выразив мнение, что большинство футболистов попросту не соответствуют уровню клуба. Особенно Анзор Амберкович остался иностранными легионерами.

«Нужно менять человек 8 минимум, в первую очередь всех иностранцев. Оставить Селихова, нашего грузинчика Джикию и Бакаева. Жалко, что уходит Жиго, так бы и его нужно было оставить», – приводит слова Анзора Кавазашвили Sport24.