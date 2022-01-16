Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Отец Медины сообщил, что футболист прилетит в расположение ЦСКА для официальной презентации эксклюзив

16 Января 2022 • 18:11 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
2.50 3.25 2.90
26.02 19:00

Трансфер полузащитника Хесуса Медины в ЦСКА находится на завершающем этапе. По информации корреспондента сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Сергея Румянцева, уже сегодня, 16 января, футболист прибудет в расположение московского клуба в Аликанте для презентации, после чего обратно улетит в сборную своей страны. Об этом в личном диалоге сообщил отец игрока.

Напомним, что переход Медины будет осуществлен на правах свободного агента. С плеймейкером уже согласован контракт на три с половиной года. Ранее он выступал в МЛС за «Нью-Йорк Сити», но не стал продлевать с американским клубом трудовой договор по окончании сезона.   

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Хесус Медина
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Января
18:38 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» возьмёт в аренду 20-летнего защитника «Локомотива»
18:26 · Россия. Премьер-лига
Баженов: На данный момент «Спартаку» нужны футболисты с именем
18:11 · Россия. Премьер-лига
Отец Медины сообщил, что футболист прилетит в расположение ЦСКА для официальной презентации эксклюзив
17:18 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили – о лимите: «В сборной настанут самые тяжелые дни в истории — неоткуда будет брать футболистов» 3
17:04 · Россия. Премьер-лига
В «Химках» опровергли возможный переход Лантратова в «Локомотив»
16:37 · Россия. Премьер-лига
​«Ювентус» подготовил новое предложение по Азмуну слухи
16:18 · Россия. Премьер-лига
​Жиго не полетит на сбор «Спартака» в понедельник
15:58 · Россия. Премьер-лига
​В «Локомотиве» новый тренер вратарей – ему 29 лет официально
15:38 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» может подписать вратаря сборной России
15:31 · Россия. Премьер-лига
​Президент «Лилля» высказался о переговорах с ЦСКА по Язиджи
15:10 · Россия. Премьер-лига
​Девушка, добивающаяся признания Азмуна отцом её дочери»: «Он просил сдачу с 50 тысяч рублей, если сумма лечения ребёнка будет меньше» 4
14:57 · Россия. Премьер-лига
​Самедов назвал своих лучших тренеров в двух категориях
14:46 · Россия. Премьер-лига
​Иван Игнатьев после очередного скандала может сменить клуб
13:33 · Россия. Премьер-лига
​Ловчев считает, что «Спартаку» нужно менять 75% состава
12:39 · Россия. Премьер-лига
​Источник рассказал, как штрафуют игроков в клубах РПЛ
Все новости
Рекомендуем