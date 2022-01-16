Трансфер полузащитника Хесуса Медины в ЦСКА находится на завершающем этапе. По информации корреспондента сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Сергея Румянцева, уже сегодня, 16 января, футболист прибудет в расположение московского клуба в Аликанте для презентации, после чего обратно улетит в сборную своей страны. Об этом в личном диалоге сообщил отец игрока.

Напомним, что переход Медины будет осуществлен на правах свободного агента. С плеймейкером уже согласован контракт на три с половиной года. Ранее он выступал в МЛС за «Нью-Йорк Сити», но не стал продлевать с американским клубом трудовой договор по окончании сезона.