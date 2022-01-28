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Кафельников – о Салиховой: «Флаг ей в руки, пускай рулит клубом»

28 Января 2022 • 21:41 Комментировать
Спартак Москва
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ЦСКА Москва
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26.02 19:00

Бывший российский теннисист и один из самых известных болельщиков «Спартака» Евгений Кафельников отреагировал на слова Заремы Салиховой, выступившей с критикой в адрес Шамиля Газизова.

По мнению Кафельникова, поведение супруги президента «красно-белых» нельзя воспринимать всерьез. Также он иронично прокомментировал слухи о том, что Зарема занимается некоторыми сферами функционирования «Спартака».

«Флаг ей в руки! Пускай рулит клубом. Для меня Зарема Салихова — никакой персонаж, не хочу забивать голову про нее», - цитирует Кафельникова «РБ Спорт».

Напомним, что Кафельников не раз высказывал свое недовольство действиями Салиховой. Однажды он даже назвал ее «поварихой Федуна», чем вызвал ажиотаж в социальных сетях.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Евгений Кафельников Зарема Салихова
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