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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Алексей Березуцкий: «В Испании нам не удалось найти хороший спарринг»

16 Февраля 2022 • 23:39 Комментировать
Спартак Москва
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ЦСКА Москва
2.50 3.30 2.85
26.02 19:00

Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий подвел итоги контрольного поединка против испанской «Мурсии» на зимних тренировочных сборах. Наставник рассказал, что сама игра проходила в слишком агрессивной форме, но даже при таких раскладах россиян не устроил уровень оппонента.

«Игра была достаточно боевая, где-то даже за гранью спорта. Иногда неплохо так поиграть. Перед возобновлением чемпионата особенно важно сыграть хороший спарринг. К сожалению, в Испании, в Кампоаморе мы его найти не смогли и полетим ближе к России, в Турцию, сыграем там», - поделился Березуцкий в разговоре с пресс-службой клуба.

Напомним, что товарищеская встреча с «Мурсией» закончилась для «армейцев» разгромной победой со счетом 3:0 – один из голов ударом в падении забил форвард Антон Заболотный.  

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Алексей Березуцкий
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