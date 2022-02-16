Алексей Березуцкий: «В Испании нам не удалось найти хороший спарринг»

Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий подвел итоги контрольного поединка против испанской «Мурсии» на зимних тренировочных сборах. Наставник рассказал, что сама игра проходила в слишком агрессивной форме, но даже при таких раскладах россиян не устроил уровень оппонента.

«Игра была достаточно боевая, где-то даже за гранью спорта. Иногда неплохо так поиграть. Перед возобновлением чемпионата особенно важно сыграть хороший спарринг. К сожалению, в Испании, в Кампоаморе мы его найти не смогли и полетим ближе к России, в Турцию, сыграем там», - поделился Березуцкий в разговоре с пресс-службой клуба.

Напомним, что товарищеская встреча с «Мурсией» закончилась для «армейцев» разгромной победой со счетом 3:0 – один из голов ударом в падении забил форвард Антон Заболотный.