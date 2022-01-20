Динияр Билялетдинов считает, что в «Локомотиве» и «Спартаке» слишком много легионеров

Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов оценил трансферную кампанию двух столичных клубов, за которые он ранее выступал – «Локомотива» и «Спартака». Эксперт заявил, что понять настоящий уровень новичков обеих команд можно будет уже после возобновления сезона, в официальных матчах.

Также Билялетдинов подчеркнул, что руководство клубов делает ставку на иностранных футболистов. По его словам, это может аукнуться на фоне действующего лимита.

«Единственное, что смущает – большое количество легионеров. С этим нужно что-то делать, потому что лимит у нас все еще действует», - поделился специалист в разговоре с «РБ Спорт».