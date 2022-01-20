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Динияр Билялетдинов считает, что в «Локомотиве» и «Спартаке» слишком много легионеров

20 Января 2022 • 20:24 Комментировать
Спартак Москва
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ЦСКА Москва
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26.02 19:00

Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов оценил трансферную кампанию двух столичных клубов, за которые он ранее выступал – «Локомотива» и «Спартака». Эксперт заявил, что понять настоящий уровень новичков обеих команд можно будет уже после возобновления сезона, в официальных матчах.

Также Билялетдинов подчеркнул, что руководство клубов делает ставку на иностранных футболистов. По его словам, это может аукнуться на фоне действующего лимита.

«Единственное, что смущает – большое количество легионеров. С этим нужно что-то делать, потому что лимит у нас все еще действует», - поделился специалист в разговоре с «РБ Спорт».  

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Динияр Билялетдинов
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