«Спартак» договорился о переходе лучшего бомбардира «Сатурна»

Московский «Спартак» в зимнее межсезонье усилится еще одним молодым футболистом. Речь идет j 20-летнем форварде представителя ФНЛ-2 «Сатурна» Артура Максимчука, который является лучшим бомбардиром своей команды.

По информации Sport24, «красно-белые» уже подписали с игроком трудовой договор сроком на три года. В текущем сезоне Максимчук отметился девятью голами в 20 матчах третьей по силе лиге страны.

Также ранее нападающий вызывался в юношескую сборную России до 18 лет. Он является воспитанником казанского футбола, начав своq путь в ЦПМФ «Рубин». Пока неизвестно, будет ли Максимчук сразу же вовлечен в основную команду «Спартака».