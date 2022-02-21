«Даже бесплатно не стоило брать такого футболиста»: Ветеран ЦСКА высказался о новичке Гбамене

В понедельник московский ЦСКА объявил о завершении сделки по аренде полузащитника «Эвертона» Жана-Филиппа Гбамена. Не в восторге от подписания ивуарийского хавбека остался ветеран «армейского» клуба Владимир Пономарёв.

«Не может быть, чтобы Гинер такую глупость сделал! Человек 8 игр за 2 года сыграл. Даже бесплатно не стоило брать такого футболиста. Агенты суют нам непонятно кого, калек», - прокомментировал Пономарёв в интервью для «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в арендный договор Гбамена не включена опция о праве выкупа. Среди главных минусов игрока отмечается его травматичность, что вызывает опасения у болельщиков ЦСКА.