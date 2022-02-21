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Дивеев: «Взаимопонимание с новичками ЦСКА улучшается, это радует»

21 Февраля 2022 • 08:23 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
2.55 3.25 2.85
26.02 19:00

Центральный защитник столичного ЦСКА Игорь Дивеев высказался о своем голе в контрольной встрече с казанским «Рубином» на тренировочном сборе. «Армейцы» победили с минимальным счетом 1:0.

«Язиджи отлично выполнил подачу, мяч попал мне в голову, и я забил. Взаимопонимание с новичками улучшается, это радует», - приводятся слова защитника на официальном сайте «армейского» клуба.

На ближайших выходных ЦСКА проведет первый официальный матч после зимнего перерыва. Команде Алексея Березуцкого будет противостоять «Спартак» в рамках 19-го тура Премьер-лиги. Игра состоится на «Открытие Банк Арене» и начнется в 19:00 по местному времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Дивеев
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СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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