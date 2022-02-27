Александр Мостовой: «Спартаку» уже нужно смотреть вниз турнирной таблицы»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в эксклюзивном интервьюподвёл итоги дерби.

- Как вам в целом игра? Соответствует ли результат игре?

- На мой взгляд, результат игре не соответствует. Игра мне понравилась. Ожидал я побольше голов. Я прогнозировал ничью 1:1 или 2:2, и всё к этому и шло. Моменты были у обеих команд. Но «Спартак» не забил свои моменты, а ЦСКА первой же возможностью со штрафного открыл счёт. При счете 0:1 «Спартак» мог тоже сравнять.

- Как считаете, чего именно не хватило «Спартаку»?

- В какой-то степени ведения. После удара Промеса мяч попал не в ворота, а в штангу. Зобнин должен был тоже исполнить. А ЦСКА забил первым же опасным штрафным. «Армейцев» надо похвалить. Они выглядели солидно. Новички сразу показали свой класс. Все сыграли хорошо. Сразу видно, что их не просто так пригласили. На фоне наших футболистов они отличаются и классом, и мастерством.

- Ваноли на пресс-конференции сказал, что «Спартак» играл хорошо и всё поменял первый гол. Согласны с ним?

- Да. Я сказал, в принципе, то же самое. Футбольные люди видят это. А кто говорит, что ЦСКА на голову был сильнее, не правы. Где они больше заслужили победу. Забей Промес свой момент, и игра была бы другой.

- Вы уже сказали про новичков ЦСКА. Насколько удивило, что сразу все 4 новых полузащитника вышли в старте?

- Это было удивительно до игры, потому что я их не видел. Как только игра началась, я сразу понял, почему они вышли в старте. Сразу видно, что у них другой уровень. Другой приём, другое игровое мышление. Они сильнее тех, кто был до них.

- У «Спартака» вышел Кристофер Мартинс. Не было ощущения, что он выпадал из игры?

- Мне кажется, он играл не на своём месте. Ему было некомфортно. Он играл в полузащите левее. Я думаю, ему лучше играть на позиции опорника. Можно было выйти в два опорника. Ему было некомфортно играть ближе к воротам. Он должен играть на месте Умярова, судя по его габаритам и по его отбору. Он ещё и высокий.

- Шамар Николсон заменил Соболева только в конце игры. На ваш взгляд, не стоило провести замену раньше?

- Эти замены делает тренер. Он решает, кто в более хорошей форме. Я вот не понял, почему не вышел Бакаев. Человек при всех тренерах играл ключевую роль, а последнее время его не выпускают. Вчера напрашивался игрок, который может обыграть один в один. Ларссон вышел, но он уже полгода не находит свою игру. Бакаев в этом плане один из лучших, а он не вышел даже на замену. Почему? Непонятно.

- Есть ли опасения за «Спартак», учитывая, что следующий матч в РПЛ против «Динамо»?

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- «Спартаку» уже нужно смотреть вниз турнирной таблицы, а не вверх. Три очка от стыковых матчей. «Динамо» первый тайм сложно играли с «Химками», на равных. Со «Спартаком» многое решит удача. Должно же «красно-белым» наконец-то повезти. Жду равную игру. С ЦСКА тоже был равный матч, но в каких-то моментах класс решил.

Николай Алексеев